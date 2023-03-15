Москва, 15 марта, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Министр спорта РФ Олег Матыцин предложил провести в России первые Игры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом 15 марта сообщает пресс-служба Минспорта.

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Матыцин выдвинул это предложение в Нью-Дели на совещании глав ведомств, отвечающих за развитие физической культуры и спорта, стран — членов ШОС.

«Предлагаем рассматривать площадку Российской Федерации в качестве возможной страны — организатора Игр ШОС», — сказал Матыцин.

Он отметил, что эта инициатива должна быть согласована со страной — председателем ШОС на очередной календарный период.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года президент России Владимир Путин на саммите ШОС предложил создать ассоциацию спортивных организаций под эгидой организации.