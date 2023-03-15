Подольск, Московская область, 15 марта, 2023, 10:17 — ИА Регнум. На городской свалке в подмосковном Подольске женщина обнаружила фрагмент человеческого тела. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Свалка

Сообщается, что инцидент произошёл 14 марта. Женщина обнаружила фрагмент мужской ноги в спортивном носке. Других частей тела поблизости обнаружено не было. Личность обладателя конечности на данный момент неизвестна.

В органах правопорядка ситуацию пока не комментировали.

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