Берлин, , 10:12 — REGNUM Германская энергокомпания E. ON полностью списала свою долю в газопроводе «Северный поток», сообщили в пресс-службе компании.

«Северный поток» © Stefan Sauer/Global Look Press

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за «повышенной неопределенности в отношении будущего проекта после разрушительных взрывов на обеих нитках газопровода.

Из-за обесценения активов компания списала с баланса 1,2 млрд евро. В проекте E. ON принадлежала доля в 15,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин считает, что у газопровода «Северный поток» есть будущее, если у западных партнёров возродится инстинкт национального интереса.

По словам Путина, ему иногда кажется, что европейские партнёры действуют по указке.