Пермь, , 10:06 — REGNUM Из колонии Пермского края сбежал осуждённый за изнасилование женщины. Об этом 15 марта сообщил телеграм-канал Ural Mash.

По информации канала, 60-летний осуждённый провёл годы в местах лишения свободы за похищения людей, изнасилования и мошенничество.

Тюрьма Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что раньше он также совершал побеги, в том числе из психбольницы. До освобождения беглецу оставалось два года, он сбежал из хозяйственного двора исправительной колонии в Соликамске по пути на работу.

Как передавало ИА REGNUM, сообщения, которые появились в соцсетях о том, что в исправительной колонии №29 в Перми заключённые устроили бунт, не соответствует действительности. Ранее некоторые СМИ и телеграм-каналы распространили сведения о якобы произошедшем бунте в колонии № 29, где якобы «осуждённые крушили, ломали мебель».