Захарова сравнила выступление дипломата Экерсли с нацистской пропагандой

Москва, , 10:08 — REGNUM Заявление британского дипломата Фергуса Экерсли об отсутствии русофобии, сделанное на русском языке, лишь в очередной раз явило цинизм Запада по отношению к России. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 15 марта в эфире радио «Спутник».

Фергус Экерсли gov.uk

По её словам, слова Экерсли, политкоординатора постпредства Великобритании при ООН, отнюдь не доказывают отсутствие враждебного отношения к России. Напротив, это цинизм и «расчёт, обернутый в лукавство и противоречащий реалиям».

Захарова напомнила, что в годы Второй Мировой войны по-русски обращались к населению СССР на оккупированных территориях нацистские пропагандисты. Британский дипломат не может об этом не знать.

«Все листовки, которые разбрасывались тогда, в годы Великой Отечественной войны, <…> с какой фразы они начинались? «Русский Иван, сдавайся», «русский Иван, Германия думает о тебе», — сказала Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД также обвинила в лицемерии и вранье официальных лиц США и ЕС, которые высказались в отношении продления черноморской зерновой сделки. Запад, отметила Захарова, не сомневался в сценарии зерновой сделки с блокировкой российского экспорта.