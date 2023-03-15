В Оманском заливе пройдут совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана

Пекин, , 09:50 — REGNUM В Оманском заливе пройдут совместные военно-морские учения Китая, Ирана и России, сообщили 15 марта в министерстве обороны КНР.

Военно-морские учения © Пресс-служба Северного флота/ТАСС

«Военно-морские силы Китая, Ирана, России и других стран с 15 по 19 марта проведут совместные военно-морские учения «Пояс морской безопасности-2023» в Оманском заливе», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что совместные учения пройдут в соответствии с договоренностями вооруженных сил России, Китая, Ирана и других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что диалог России и Китая продолжается, он носит партнёрский, дружественный характер, и эти отношения важны для обеих стран.