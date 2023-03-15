Канчельскис: сыну отказывают в работе в Англии, поскольку я играл за сборную России

Лондон, , 10:05 — REGNUM Бывший полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис посетовал на то, что его сына не берут на работу в Великобритании, поскольку его отец выступал за сборную России.

Андрей Канчельскис © Alexander Bundin

Канчельскис выступал за сборную Советского Союза в 1989–1990 годах, а с 1992 по 1998 год играл в национальной команде России.

«Все ополчились против русских. Произошла даже такая ситуация — сын Андрей ушел из компании одной, ищет работу, и там ему сказали, что ваш отец играл за сборную России, поэтому шансов нет», — приводит РИА Новости слова бывшего полузащитника.

Он отметил, что никого не интересует, что его сын родился в Англии и у него есть английский паспорт.

«Потом у него фамилия Канчельскис — не русская, а литовская. В моем паспорте написано, что я родился на Украине. Они географию не знают, кроме Англии, ничего не видят. Порой на них смотришь и думаешь, какие они тупые. Там сейчас очень плохое отношение к русским», — добавил собеседник агентства.

Как передавало ИА REGNUM, Россия запросила открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по проблеме русофобии на Украине. Мероприятие запрошено 14 марта на 17:00 (мск). По словам дипломата, заседание коснется русофобии как на украинской территории, так и в западных странах.