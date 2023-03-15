Зимбабве хочет сотрудничать с Россией в добыче алмазов и лития
Москва, 15 марта 2023, 09:46 — REGNUM Зимбабве рассчитывает на дальнейшую работу с российскими компаниями в области добычи и обработки алмазов, а также на сотрудничество по добыче лития. Об этом спикер зимбабвийской правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва заявил в опубликованном 15 марта интервью РИА Новости.
Он отметил, что его государство сейчас находится на четвёртом месте в мире по добыче алмазов. Зимбабве работает с российской «Алросой», которая занимается геологоразведкой.
«Мы настроены и дальше работать с российскими компаниями, занимающимися добычей и обработкой алмазов. Эта индустрия очень хорошо развита в России», — сказал Мутсвангва.
Политик отметил, что Зимбабве также входит в пятёрку стран с крупнейшими залежами лития. Постепенный переход от углеводородного топлива к электрическому транспорту как раз позволит стране развивать сотрудничество с Россией, которая входит в число крупнейших в мире энергетических игроков.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Зимбабве увеличился поток российских туристов, это связано с введением Западом антироссийских санкций. Состоятельные туристы из России приезжают в африканскую страну, чтобы поохотиться или посетить заповедники.