Москва, 15 марта, 2023, 09:46 — ИА Регнум. Зимбабве рассчитывает на дальнейшую работу с российскими компаниями в области добычи и обработки алмазов, а также на сотрудничество по добыче лития. Об этом спикер зимбабвийской правящей партии ZANU-PF Кристофер Мутсвангва заявил в опубликованном 15 марта интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Алмаз

Он отметил, что его государство сейчас находится на четвёртом месте в мире по добыче алмазов. Зимбабве работает с российской «Алросой», которая занимается геологоразведкой.

«Мы настроены и дальше работать с российскими компаниями, занимающимися добычей и обработкой алмазов. Эта индустрия очень хорошо развита в России», — сказал Мутсвангва.

Политик отметил, что Зимбабве также входит в пятёрку стран с крупнейшими залежами лития. Постепенный переход от углеводородного топлива к электрическому транспорту как раз позволит стране развивать сотрудничество с Россией, которая входит в число крупнейших в мире энергетических игроков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Зимбабве увеличился поток российских туристов, это связано с введением Западом антироссийских санкций. Состоятельные туристы из России приезжают в африканскую страну, чтобы поохотиться или посетить заповедники.