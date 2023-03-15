Москва, 15 марта, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Происшествие с американским беспилотником MQ-9 и последующая после этого реакция Пентагона являются провокацией, которая Россией может расценивать не иначе как враждебные действия. Об этом 15 марта заявил глава международного комитета Госдумы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

(сс) US Army БПЛА MQ-9 reaper

По его словам, этот инцидент и последующая реакция Пентагона, который заявил, что намерен продолжать полёты над Чёрным морем около границ России, в очередной раз доказывают вовлечённость Вашингтона в конфликт на Украине.

Политик отметил, что разведывательная миссия американского беспилотника фактически подтверждалась представителями оборонного ведомства США.

«Безусловно, это провокация, которая не может расцениваться Россией иначе как враждебные действия», — заявил Слуцкий, добавив, что именно Вашингтон ведёт к последовательной эскалации ситуации в зоне конфликта на Украине.

«Вашингтон должен оценивать опасность своих «дроновых авантюр», пока они не привели к более серьезным последствиям», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, американский канал CBS опубликовал видео, на котором смоделировано, каким образом, по мнению его создателей, могло произойти падение беспилотника США MQ-9 Reaper в Чёрное море.