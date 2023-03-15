Мелитополь, , 09:27 — REGNUM Крупный схрон боеприпасов обнаружен на складе тракторной бригады в Запорожской области, сообщил 15 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Схрон © ФСБ РФ/РИА Новости

Информация о спрятанных в посёлке Михайловка боеприпасах ранее поступила в полицию. Полицейские и сотрудники Росгвардии, прибыв на место, обнаружили на одном из складов тракторной бригады более 50 осколочно-фугасных мин калибра 120 мм, 11 выстрелов к гранатомёту и около 30 крупнокалиберных патронов.

Всё найденное изъято и передано на уничтожение.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия (222 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее схрон с оружием и боеприпасами нашли в городе Мелитополе Запорожской области. Схрон был устроен в гараже, владелец которого находится на Украине.