Владивосток, 15 марта, 2023, 09:32 — ИА Регнум. Планируемое выступление бывшего депутата Государственной думы России Ирины Хакамады, которое вызвало недовольство жителей Приморья, убрали из программы деловой конференции «Леди у штурвала». Об этом 15 марта сообщает РИА Новости.

Сергей Карпухин/ТАСС Ирина Хакамада

Данная конференция состоится во Владивостоке в конце марта.

По информации агентства, в программе второй дальневосточной конференции для деловых женщин «Леди у штурвала» произошли изменения. Так, участниками конференции теперь выступают бизнес-тренер Радислав Гандапас с супругой, при этом Хакамада вообще не упоминается.

Отмечается, что причины изменений не разглашаются по условиям договора.

Ранее активисты регионального отделения движения «Культурный фронт России» в открытом письме заявили о недопустимости запланированного выступления Хакамады во Владивостоке на этом мероприятии.

Авторы письма отметили, что ранее экс-депутат в одном из интервью позволила себе неподобающе высказаться о мобилизованных гражданах России, которые принимают участие в СВО. Данное письмо поддержали работники управления культуры администрации Владивостока, а также представители женского совета базирующейся в Приморье пятой общевойсковой армии.