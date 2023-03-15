Politico: сенаторы США потребовали от Пентагона отправить Киеву истребители F-16

Вашингтон, , 09:15 — REGNUM Группа из восьми американских сенаторов написала письмо главе Пентагона Ллойду Остину с требованием направить Киеву истребители F-16, пишет 14 марта газета Politico.

F-16 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что письмо составил сенатор Марк Келли, его подписали восемь членов сената из Республиканской и Демократической партий.

«Мы считаем, что США необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16», — говорится в письме.

Как сообщало ИА REGNUM, о намерении без промедления передать Киеву истребители заявил исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий также заявил, что Варшава готова передать Киеву в ближайшее время свои истребители МиГ-29.