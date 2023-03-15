Марочко: ситуация для ВСУ у Сватово ухудшается с каждым днём

Луганск, , 09:11 — REGNUM Российские войска успешно наступают на сватовско-кременском участке фронта в ЛНР, для ВСУ ситуация с каждым днём ухудшается. Об этом военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил 15 марта в своём телеграм-канале.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

ВС РФ регулярно наносят противнику точные огневые поражения. Для Украины ежедневно ухудшается положение войск в тактическом и стратегическом плане, рассказал эксперт со ссылкой на собственные источники.

«Большие потери также заставляют оставлять некоторые позиции и сосредотачивать основные силы на самых опасных участках», — добавил Марочко.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ, по информации Марочко, произвели дистанционное минирование города Сватово в ЛНР. Специалисты обезвреживают мины.