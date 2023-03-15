Депутат Госдумы Шеремет: беспилотники США собирают данные о расположении военных объектов в Крыму

Симферополь, , 08:52 — REGNUM Беспилотники США барражируют в Чёрном море для сбора данных о местах расположения военных объектов и систем противовоздушной обороны в Крыму, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет © Владимир Трефилов/РИА Новости

По его словам, это не первый и, скорее всего, не последний случай присутствия беспилотников США в Чёрном море в непосредственной близости от берегов Крыма.

«Их цель — собирать разведданные для вскрытия мест расположения военных объектов и систем противовоздушной обороны на полуострове», — сказал депутат РИА Новости.

Шеремет уточнил, что после полученные США данные передаются Киеву, который использует их при атаках на Крым ударными беспилотниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ заявили, что принадлежащий Соединённым Штатам беспилотный аппарат MQ-9 Reaper был обнаружен утром 14 марта над Чёрным морем в границах временного установленного в связи с проведением спецоперации воздушного пространств.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители. Из-за резкого маневрирования американский беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и упал в воду. Российские истребители не применяли оружия против MQ-9, уточнили в военном ведомстве.

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что американские беспилотники собирают сведения, которые потом киевская армия использует для ударов по российской территории.