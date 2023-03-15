Москва, , 08:54 — REGNUM Расчёты российских самоходных гаубиц «Мста-С» ликвидировали замаскированные позиции ВСУ. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

«Мста-С» Цитата из видео

По её информации, российские военнослужащие уничтожили замаскированные позиции ВСУ, при этом операторы дронов и артиллерийские корректировщики обеспечивали точность огня.

Отмечается, что задачи СВО в составе расчётов выполняли военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации.

Уточняется, что во время выполнения боевых задач самоходные гаубицы меняют огневые позиции и укрытия десятки раз в день. Такая тактика «круглосуточной артиллерийской карусели» дезориентирует ВСУ и заставляет противника впустую тратить боеприпасы, рассекречивать позиции, а самое главное — спасает жизни российских бойцам.

Как передавало ИА REGNUM, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские специалисты по кибератакам в районе городов Артёмовск и Часов Яр в ДНР готовят материалы по дискредитации российских военнослужащих.