Москва, 15 марта, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Расчёты российских самоходных гаубиц «Мста-С» ликвидировали замаскированные позиции ВСУ. Об этом 14 марта сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Цитата из видео «Мста-С»

По её информации, российские военнослужащие уничтожили замаскированные позиции ВСУ, при этом операторы дронов и артиллерийские корректировщики обеспечивали точность огня.

Отмечается, что задачи СВО в составе расчётов выполняли военнослужащие, которые были призваны из запаса в рамках частичной мобилизации.

Уточняется, что во время выполнения боевых задач самоходные гаубицы меняют огневые позиции и укрытия десятки раз в день. Такая тактика «круглосуточной артиллерийской карусели» дезориентирует ВСУ и заставляет противника впустую тратить боеприпасы, рассекречивать позиции, а самое главное — спасает жизни российских бойцам.

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