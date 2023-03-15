Independent: за год санкций жизнь граждан России почти не изменилась

Лондон, , 08:35 — REGNUM Жизнь простых граждан России в экономическом плане после года санкций практически не изменилась. Об этом 15 марта написал журналист в издании Independent.

Он напомнил, что западные санкции ударили по банкам России и богатым гражданам, а также по импорту технологий. При этом после года ограничений экономическая жизнь простых жителей страны сильно не изменилась, признал журналист.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

Автор статьи отметил, что в стране не наблюдается массовой безработицы, падения валюты или очередей перед банками-банкротами, ассортимент товаров в магазинах изменился мало, при этом жителям по-прежнему доступны международные бренды либо их место заняли местные производители.

«Российская экономика пережила беспрецедентные экономические санкции Запада гораздо лучше, чем ожидалось», — признал журналист.

Как передавало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин допустил, что Читайте также: Путин: опасность последствий санкций для РФ есть, но «всё будет нормально» с последствиями антироссийских санкций в будущем, при этом он добавил, что «всё будет нормально».