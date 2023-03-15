Марочко: ВСУ обстреляли минными кассетами город Сватово
Луганск, 15 марта 2023, 08:45 — REGNUM Дистанционное минирование города Сватово в ЛНР произвели украинские войска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 15 марта в своём телеграм-канале.
Ночью ВСУ применили реактивные снаряды, оснащённые кассетными головными частями, при обстреле Сватово. Участки, на которых обнаружены мины, оцеплены, специалисты обезвреживают их, уточнил он.
«По предварительным оценкам, применялись боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2», — отметил Марочко.
Пока нет информации о пострадавших среди мирного населения, добавил эксперт.
Ранее Марочко сообщил об активизации украинских диверсантов в районах городов Сватово и Кременная. Как сообщало ИА REGNUM, подразделения ВСУ, отступающие в районе Кременной, перестали эвакуировать раненых и забирать тела погибших сослуживцев.