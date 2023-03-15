Луганск, 15 марта, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Дистанционное минирование города Сватово в ЛНР произвели украинские войска, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 15 марта в своём телеграм-канале.

Сергей Аверин/РИА Новости Обстрел ВСУ

Ночью ВСУ применили реактивные снаряды, оснащённые кассетными головными частями, при обстреле Сватово. Участки, на которых обнаружены мины, оцеплены, специалисты обезвреживают их, уточнил он.

«По предварительным оценкам, применялись боеприпасы к системам залпового огня M270 MLRS / MARS 2 с немецкими противотанковыми минами AT2», — отметил Марочко.

Пока нет информации о пострадавших среди мирного населения, добавил эксперт.

Ранее Марочко сообщил об активизации украинских диверсантов в районах городов Сватово и Кременная. Как сообщало ИА REGNUM, подразделения ВСУ, отступающие в районе Кременной, перестали эвакуировать раненых и забирать тела погибших сослуживцев.