Москва, , 08:29 — REGNUM Российская «Объединенная чайная компания» подала в ФАС ходатайство о предварительном согласии на приобретение производственных средств компании Ekaterra, которая владеет чайными брендами Lipton, Saito и Brooke Bond, следует из базы решений и правовых актов ведомства.

Lipton © Mateusz Slodkowski/Global Look Press

«В ФАС России поступило на рассмотрение ходатайство ООО «Объединенная чайная компания» … о даче предварительного согласия на совершение сделки по приобретению основных производственных средств и нематериальных активов ООО «Экатерра», — говорится в документе.

Компания Ekaterra в августе 2022 года сообщила о решении прекратить деятельность на территории России.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году после начала спецоперации более 500 иностранных компаний решили приостановить деятельность или вовсе уйти из России. Речь идет об уходе порядка 5000 торговых марок и проектов. Однако ещё задолго до этого российские власти взяли курс на импортозамещение. Расчет оказался верным, это подтверждается мнениями экономистов, политиков и общественных деятелей.

Президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета «Агентства стратегических инициатив» 9 февраля распрощался с иностранными брендами, которые ушли из России.