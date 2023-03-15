Луганск, 15 марта, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Украинских граждан, принудительно мобилизованных в ряды ВСУ, свозят в Харьковскую область в район Купянска. К ним применяют силу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко 15 марта в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По сведениям от источников эксперта, мобилизованных везут в Купянск на спецтранспорте, зачастую в наручниках. В ряде случаев людей «волоком тянут на КПП».

«В одно учреждение закрытого типа отмечен своз мужчин, подходящих по возрасту для мобилизации», — написал Марочко.

Многие мужчины одеты в домашнюю одежду либо не по сезону. В обратном направлении вывозят людей в украинской военной форме, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марочко рассказал о переброске на купянское направление мобилизованных в ряды ВСУ, не имеющих боевого опыта и не прошедших обучение.