Донецк, 15 марта, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Военные ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, сообщили 15 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Таисия Воронцова/РИА Новости Сотрудник Следственного комитета России фиксирует последствия обстрела

«После 00:00 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:00 — н. п. Курахово — г. Донецк (Петровский район): выпущено 5 снарядов калибра 152 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта в город Брянка Луганской Народной Республики прилетели две ракеты. Снаряды были выпущены из ракетных систем залпового огня HIMARS.