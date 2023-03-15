В Московском регионе изъяли более 150 кг запрещённых препаратов
Москва, 15 марта 2023, 08:19 — REGNUM В Москве и Московской области в рамках расследования дела о незаконной торговле сильнодействующих веществ следователи изъяли более 150 кг препаратов. Об этом 14 марта заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении восьми фигурантов, которых обвиняют в организации и участии в незаконной деятельности: незаконном приобретении, перевозке, хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.
По предварительным данным, обвиняемые осуществляли свою противоправную деятельность с марта 2022 по февраль 2023 года в Москве и Московской области, организатор закупал препараты через подконтрольные фирмы, которые имели соответствующую лицензию.
В материалах дела указано, что для незаконной торговли обвиняемые использовали нежилые помещения с вывесками аптечных пунктов, которые были закрыты для обычных покупателей, продажа осуществлялась по предварительной договоренности с постоянными клиентами.
Отмечается, что сотрудники оперативных ведомств провели задержание подозреваемых. В ходе обысков было обнаружено свыше 150 кг сильнодействующих веществ (около 13 тысяч флаконов, 50 тысяч капсул и таблеток) стоимость которых по ценам чёрного рынка составила более 35 млн рублей, помимо этого были изъяты более 30 млн рублей, документы, автотранспортные средства премиум-класса и другие предметы.
Уточняется, что обвиняемым избраны различные меры пресечения. Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства данного дела.