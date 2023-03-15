Москва, 15 марта, 2023, 08:19 — ИА Регнум. В Москве и Московской области в рамках расследования дела о незаконной торговле сильнодействующих веществ следователи изъяли более 150 кг препаратов. Об этом 14 марта заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По её словам, следователи продолжают расследовать уголовное дело в отношении восьми фигурантов, которых обвиняют в организации и участии в незаконной деятельности: незаконном приобретении, перевозке, хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере.

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По предварительным данным, обвиняемые осуществляли свою противоправную деятельность с марта 2022 по февраль 2023 года в Москве и Московской области, организатор закупал препараты через подконтрольные фирмы, которые имели соответствующую лицензию.

В материалах дела указано, что для незаконной торговли обвиняемые использовали нежилые помещения с вывесками аптечных пунктов, которые были закрыты для обычных покупателей, продажа осуществлялась по предварительной договоренности с постоянными клиентами.

Отмечается, что сотрудники оперативных ведомств провели задержание подозреваемых. В ходе обысков было обнаружено свыше 150 кг сильнодействующих веществ (около 13 тысяч флаконов, 50 тысяч капсул и таблеток) стоимость которых по ценам чёрного рынка составила более 35 млн рублей, помимо этого были изъяты более 30 млн рублей, документы, автотранспортные средства премиум-класса и другие предметы.

Уточняется, что обвиняемым избраны различные меры пресечения. Стражи порядка продолжают устанавливать все обстоятельства данного дела.