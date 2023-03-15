РИА Новости: украинские военные бросают тела сослуживцев под Артёмовском

Артемовск, , 08:16 — REGNUM Украинские военные не забирают и не обменивают тела погибших в боях под Артёмовском. Об этом РИА Новости рассказал российский боец.

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

Много погибших украинских военных остались лежать под населённым пунктом Берховка.

«Лежат, никто не хочет их забирать. Они бросают своих товарищей. То есть им никто не мешает это сделать, никто руки не связывает, как говорится, то есть пожалуйста — приходите, забирайте», — пояснил военнослужащий.

Солдат сказал, что у русских «другое» понимание войны — «мы воюем, но до такого мы не доходим. Мы честно воюем, у нас другого просто не может быть».

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ несут большие потери в Артёмовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых.