Минск, 15 марта, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Конституция Белоруссии служит надежной гарантией защиты национальных интересов, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

В Белоруссии 15 марта отмечается День конституции.

«В современных геополитических условиях неуклонное следование положениям Основного Закона служит надежной гарантией защиты национальных интересов», — говорится в поздравлении Лукашенко, которое цитирует его пресс-служба.

Он добавил, что основной закон Белоруссии отражает многовековое стремление жителей страны самим определять свой путь развития, а также жить в независимом государстве и своим трудом обеспечивать благополучие общества.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Лукашенко, жители Белоруссии должны знать основные положения конституции страны и в основном ориентироваться на них, а не на президента или членов парламента и правительства республики.

Также Лукашенко призвал «окунуть» жителей Белоруссии в глубину «законодательной матрицы» страны, чтобы правовые знания стали для них основой для стабильности в обществе.