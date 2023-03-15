Москва, , 08:01 — REGNUM Президент России Владимир Путин и представители Кремля подадут декларации о своих доходах до 1 апреля. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он подчеркнул необязательность публикации сведений о доходах.

Дмитрий Песков Официальное интернет-представительство президента России

«Сейчас нет такой обязанности, но подавать мы все будем», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента дважды обратил внимание на необязательность обнародования данных из деклараций и заявил, что «исходить будут прежде всего из этого». Он считает, что главное — это подача налоговых документов, а публикация — вторичный момент. Единой позиции в Кремле по этому вопросу нет, также отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе он не смогу ответить на вопрос о том, будет ли опубликована декларация Путина.

По решению российского президента, чиновники, которые командированы в новые регионы России, могут временно не подавать декларации о доходах и расходах до завершения спецоперации. Эта мера также распространяется на военнослужащих, участвующих в СВО.