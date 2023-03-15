Вашингтон, 15 марта, 2023, 07:56 — ИА Регнум. Лауреат Пулитцеровской премии, американский публицист Сеймур Херш заявил, что версия подрыва двух газопроводов «Северный поток» проукраинской группировкой — это сумасшедшая история, которую озвучила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Сеймур Херш

Основываясь на своих журналистских расследованиях, консультациях спецслужб, а также обладая знаниями и связями, Херш заверил общественность, что всё знает, но не может открыто рассказать правду о терактах.

«Я знаю об этом намного больше, чем могу рассказать. Я просто не могу распространяться об этом», — цитирует публициста ТАСС.

Сеймур Херш добавил, что президент США Джо Байден лишился своего разведывательного сообщества.

«Именно разведывательные ведомства США выдали прессе эту сумасшедшую историю про возможную причастность проукраинской группировки к подрыву «Северных потоков», — пояснил журналист и отметил, что версия не выдерживает никакой критики, поскольку некие активисты-дилетанты просто не смогли бы осуществить операцию такой степени сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Херш заявил, что Украинский след в расследовании диверсий на «Северных потоках» является отвлекающей внимание от причастности США попыткой властей Вашингтона.