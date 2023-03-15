Вашингтон, 15 марта, 2023, 07:38 — ИА Регнум. США стоят на пороге прямого конфликта с Россией, и случай с американским беспилотником в Чёрном море увеличивает риски его начала. Такое мнение высказал республиканец, член Палаты представителей США Мэтт Гетц.

Ike Hayma Мэ́тью Лу́ис Гетц

«Сегодняшняя потеря беспилотника MQ-9 Reaper ВВС США в Чёрном море стала для нас очередным напоминанием об опасной сущности нашей вовлеченности в войну России и Украины», — считает законодатель.

Он также подчеркнул, что США и так «обеднели на $100 млрд» — на общую сумму помощи, переданной Украине, а теперь ещё теряют «американские технологии на сотни миллионов долларов». Под технологиями республиканец имел в виду беспилотник MQ-9.

Гетц призвал американского президента Джо Байдена не игнорировать «угрозу полномасштабной войны с Россией», прекратить действия, которые вовлекают Штаты в этот конфликт, и сосредоточиться на решении внутренних проблем страны.

Как сообщало ИА REGNUM, если перспективы поражения Украины станут видимыми, США напрямую вмешаются в конфликт, ранее заявил американский журналист Сеймур Херш. Он считает, что США не готовы к прямому столкновению с Россией, притом что РФ ещё даже не задействовала в спецоперации свои главные силы.