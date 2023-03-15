Захарова: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках
Москва, 15 марта 2023, 07:26 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание украинского чиновника о монахах и их принадлежности к церкви.
«Прямым текстом, без какого-либо смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания на Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой», — написала в своём телеграм-канале Захарова.
Как известно, на улице Банковой в Киеве находится офис президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ) могут остаться в Киево-Печерской лавре в случае, если перейдут в раскольническую Православную церковь (ПЦУ).