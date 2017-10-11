Наступил 385-й день военной спецоперации на Украине. Основное внимание приковано к донецкому направлению, особенно к Артёмовску. О крушении ключевого пункта обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе известил на своей странице в соцсети корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке. По его словам, российские силы вошли в северный промышленный квартал и получили в том числе доступ к заводу «Востокмаш» — ВСУ теперь негде создавать надёжные укрепления.

Несмотря на огромные потери в живой силе и технике, киевские власти решили продолжать оборонять Артёмовск. Об усилении этого направления президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в ночь на 15 марта.

Российские войска тем временем только за сутки уничтожили более 420 украинских боевиков на основных направлениях.

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Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер предрёк ВСУ «ужасающие потери» в ходе наступления и назвал грядущее поражение Украины в конфликте с Россией очевидным.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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