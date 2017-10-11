15 Марта
 
8:07

США выразили протест России из-за инцидента с беспилотником над Черным морем.

Москва считает произошедшее провокацией. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия исходит из того, что США «воздержатся от дальнейших спекуляций в медийном пространстве» и прекратят полеты у российских границ.

7:43

Путин: теракт на «Северном потоке» был совершен на государственном уровне

Заявления о том, что теракты на нитках «Северного потока» якобы совершила некая проукраинская группировка, — это «полная чушь», заявил 14 марта президент России Владимир Путин.

7:42

Подразделения ВС РФ снабжают дополнительными комплектами для защиты танков

Российские танки будут защищать с помощью специальных бронекомплектов. Такие дополнения уже поступают в подразделения ВС РФ, рассказал источник изданию РИА Новости.

7:41

США могут вступить в конфликт Украины с РФ в случае угрозы поражения Киева

Если перспективы поражения Украины станут видимыми, США напрямую вмешаются в конфликт. Об этом заявил на мероприятии неправительственной организации «Комитет за республику» американский журналист Сеймур Херш, ранее проводивший независимое расследование диверсий на «Северных потоках».

7:38

Американский депутат видит риски прямого столкновения Москвы и Вашингтона

США стоят на пороге прямого конфликта с Россией, и случай с американским беспилотником в Чёрном море увеличивает риски его начала, считает член Палаты представителей США Мэтт Гетц.

7:35

Посол России в США Анатолий Антонов после завершении консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен после перехвата MQ-9:

«Самое главное, что я считаю, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации. Вы можете себе представить, что такой самолет, беспилотник, вдруг появится недалеко от Нью-Йорка или Сан-Франциско? Вы можете себе представить, какая будет реакция американских СМИ, Пентагона в отношении такого дрона? Это многоцелевой ударный беспилотник, который может нести 1,7 тысячи кг взрывчатки, он может нести несколько бомб».

7:35

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер о том, что делал MQ-9 у границ России и был ли вооружен: «Что касается задач MQ-9, он занимался разведкой. Этот аппарат летал над Черным морем уже некоторое время. Это важный международный водный маршрут, поэтому мы регулярно ведем наблюдение за этим районом».

7:32

Три украинские ракеты сбиты в ночь на 15 марта над Белгородом и областью. Обломки упали в жилом секторе города.

7:31

Цитата The Washington Post.

Качество ВСУ ухудшилось из-за потерь в течении года, что ставит под сомнение возможность украинского контрнаступления — The Washington Post.

Издание пишет, что "с поля боя ушли многие из самых опытных бойцов, что заставило некоторых украинских официальных лиц усомниться в готовности Киева начать долгожданное весеннее наступление".

7:30

Европа должна удвоить производство снарядов для Украины, заявляет Rheinmetall — Bloomberg.

«Мне нужны заказы. Без заказов я не буду ничего производить», — сказал в интервью главный исполнительный директор Rheinmetall Армин Паппергер. — Любая нехватка боеприпасов не будет виной оборонной промышленности. Промышленность может поставить то, что необходимо».

По словам Паппергера, достаточное количество артиллерийских боеприпасов станет решающим фактором в продолжающейся войне.

7:29

Безопасность Британии зависит от исхода войны России против Украины — правительство страны.

В Британии отметили, что Россия остается для них «самой острой угрозой», так как «РФ пытается нарушить безопасность Британии, Евро-Атлантики и более широкого международного порядка».

В правительстве Британии считают, что и Китай представляет собой сейчас угрозу на фоне сотрудничества с Россией. Потому Лондон планирует в долгосрочной перспективе увеличить свои базовые расходы на оборонную сферу в год с 2% ВВП до 2,5%.

7:27

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» уничтожили замаскированные позиции ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Точность огня обеспечивали артиллерийские корректировщики и операторы беспилотных летательных аппаратов. Боевые задачи в составе расчетов выполняли военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации.

В ходе выполнения боевых задач самоходки меняют огневые позиции и укрытия часто – десятки раз в день. Эта тактика круглосуточной артиллерийской карусели дезориентирует противника, заставляет его впустую тратить боезапас, рассекречивать позиции. И главное – спасает жизни российских военнослужащих.

7:24

Посол России в США Анатолий Антонов отреагировал на вчерашний инцидент с американским беспилотником MQ-9, который с выключенным транспондером летал около Крыма и упал в Чёрное море.

В Пентагоне в случившемся обвинили российских лётчиков, которые были подняты на перехват, но в Минобороны и в посольстве России отметили, что те не вступали в контакт с аппаратом и не применяли оружие.

При этом американские БПЛА около Крыма занимаются сбором развединформации, которую потом для ударов использует Киев, отметил Антонов.

7:23

Главное о специальной военной операции на Украине за 14 марта 2023 года.

  • Утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова средствами контроля воздушного пространства ВКС России зафиксирован полет американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 в направлении Государственной границы Российской Федерации. В результате резкого маневрирования в районе 9.30 (мск) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

  • На крупянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области. Потери противника за сутки составили до 75 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, четыре самоходные гаубицы «Гвоздика» и одна противотанковая пушка МТ-12.

  • Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.

Минобороны РФ.