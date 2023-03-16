ДНР, 16 марта, 2023, 06:00 — ИА Регнум. Наступил 385-й день военной спецоперации на Украине. Основное внимание приковано не только к одной из самых горячих точек — донецкому направлению и боям за Артёмовск, — но и к инциденту с беспилотником MQ-9, который с выключенным транспондером летал около Крыма и упал в Чёрное море 14 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В Пентагоне в случившемся обвинили российских лётчиков, которые были подняты на перехват, но в Минобороны и в посольстве России отметили, что те не вступали в контакт с аппаратом и не применяли оружие. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признался, что MQ-9 не впервые занимается разведкой над Черным морем, поскольку это важный международный водный маршрут.

Но посол России в США Анатолий Антонов по итогам консультаций в Госдепартаменте, куда он был приглашен после инцидента с MQ-9, заявил, что американским самолетам и кораблям нечего делать вблизи границ Российской Федерации. По его словам, речь идет о многоцелевом ударном БПЛА, который может нести 1,7 тысячи кг взрывчатки или нести несколько бомб.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести огромные потери в Артёмовске. Корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке известил о крушении ключевого пункта ВСУ в городе. По его словам, российские силы вошли в северный промышленный квартал и получили в том числе доступ к заводу «Востокмаш» — ВСУ теперь негде создавать надёжные укрепления.

Тем не менее киевские власти решили продолжать оборонять Артёмовск. Об усилении этого направления президент Украины Владимир Зеленский заявил в видеообращении, опубликованном в ночь на 15 марта.

Экс-офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер предрёк ВСУ «ужасающие потери» в ходе наступления и назвал грядущее поражение Украины в конфликте с Россией очевидным.

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