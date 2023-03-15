Херш: в случае угрозы поражения Украины США станут участником конфликта между Киевом и Москвой

Вашингтон, , 07:18 — REGNUM Если перспективы поражения Украины станут видимыми, США напрямую вмешаются в конфликт. Об этом заявил на мероприятии неправительственной организации «Комитет за республику» американский журналист Сеймур Херш, ранее проводивший независимое расследование диверсий на «Северных потоках».

Сеймур Херш Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мне говорят, игра будет такая — «это НАТО, мы поддерживаем НАТО в наступательных операциях против россиян», что не обманет мир. Это мы воюем с россиянами», — сказал он.

Публицист считает, что США не готовы к прямому столкновению с Россией, а РФ ещё даже не задействовала в спецоперации свои «главные силы». Херш также высказал мнение, что в Штатах иллюзорный взгляд на происходящее на Украине и на возможный результат конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Херш заявил, что подрыв «Северных потоков» для США будет иметь ужасные политические последствия. По его мнению, возможен даже выход некоторых стран из НАТО.