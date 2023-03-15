Bloomberg: войска стран НАТО не приспособлены к возможным военным действиям в Арктике

Берлин, , 07:12 — REGNUM Страны НАТО проявляют интерес к Арктике в связи с конфликтом на Украине, а также из-за усиления России и Китая в этих районах. Но их военные плохо подготовлены к возможным военным действиям в Арктической зоне, особенно в условиях начавшегося потепления. Об этом рассуждают обозреватели Bloomberg.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению авторов, изменение климата вызывает более экстремальные погодные условия и колебания температуры, которые всегда доводили солдат до предела. Разрушающаяся вечная мерзлота, лёд, дождь создают новые проблемы по всей Арктике.

Минобороны США проверило готовность военных баз в нескольких районах и заявило, что руководство прилагает недостаточно усилий для адаптации солдат к этим изменениям.

«Надо учитывать любую мелочь: от запоминания того, куда вы положили варежки, до очистки вашей техники от снега до того, как он растает и снова замерзнет», — советуют норвежские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия, обладательница естественной монополии на ледоколы, в том числе атомные, считает своим главным конкурентом в Арктике США, и это редкий случай, когда они признают свое отставание.

Администрация Джо Байдена планирует возобновить работу в формате Арктического совета без участия России и Китая.