На Дальнем Востоке не открылись пункты выдачи Wildberries: сотрудники устроили забастовку

Владивосток, , 07:06 — REGNUM В регионах Дальнего Востока утром 15 марта не открылись пункты выдачи заказов Wildberries — их сотрудники присоединились к забастовке из-за установленных огромных штрафов, сообщил телеграм-канал Amur Mash.

Wildberries. Пункт выдачи

Закрытыми оказались пункты во Владивостоке в Приморье, в Якутии, в Хабаровском крае.

На дверях посетителей встречало объявление с текстом: «Офис закрыт, не платят!».

В некоторых пунктах посетителям всё же выдавали заказы, после того как они слезно уговаривали менеджеров.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники Wildberries намерены объявить забастовку из-за новой политики российского марктеплейса. Согласно новой оферте, держателей пунктов выдачи заказов (ПВЗ) лишили права оспаривать подмены.

В самой компании информацию о предстоящих забастовках и закрытых пунктах выдачи опровергли.