20 Minuten: украинские беженцы в Швейцарии вынуждены продавать автомобили ради сохранения пособий

Берн, , 06:57 — REGNUM Стоимость автомобиля, принадлежащего украинским беженцам, в Швейцарии не должна превышать размер пособия, которое им выплачивают. В противном случае мигрантов будут лишать выплат, сообщила газета 20 Minuten.

Украинцы на демонстрации Ivan Bandura

По данным издания, речь идёт о сумме в несколько тысяч франков. В некоторых регионах страны украинские беженцы уже начали получать предписания о необходимости продать автомобиль и использовать вырученные средства на проживание.

В кантоне Люцерн цена автомобиля не должна превышать четырёх тыс. франков (около 330 тыс. рублей) на человека. Семья не должна владеть машиной дороже десяти тысяч франков (824 тыс. рублей). По данным властей округа, в нём проживает 141 беженец, в том числе 132 имеют транспортное средство и при этом получают социальную помощь. Людям дадут месяц срока на то, чтобы продать автомобиль, а затем могут лишить пособия. Аналогичные правила внедряют в кантонах Берн, Базель-Штадт, Цюрих и Аргау.

Украинцы не согласны с позицией местных властей и не готовы продавать автомобили. Приехавшая с Украины в Швейцарию Екатерина заявила, что намерена вернуться в свою страну, если её будут принуждать продать машину. Она считает, что аналогично будет поступать большинство беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великобритании украинских беженцев обязали либо возвращать свои автомобили назад на Украину, либо платить тысячи фунтов стерлингов для легализации своих транспортных средств на территории страны. Украинцы возмущены этой ситуацией.