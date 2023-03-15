МЧС: в Екатеринбурге в метро произошло возгорание из-за короткого замыкания

Екатеринбург, , 06:29 — REGNUM В екатеринбургском метрополитене на станции «Уралмаш» произошло короткое замыкание, спровоцировавшее пожар. Информация о возгорании поступила пожарным в 06:59 по местному времени (04:59 мск), сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

В метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Звенья газодымозащитной службы обнаружили очаг пожара в вентиляционной камере», — отметили в ведомстве.

Сейчас возгорание ликвидировано, никто не пострадал. Пожарные оценивают состояние станции после пожара. Площадь очага составила один погонный метр. Очевидцы сообщали о задымлении и запахе гари в районе станции метро «Уралмаш».

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в Москве произошло возгорание в вестибюле строящейся станции метров «Каширская». С места ЧП были эвакуированы 70 рабочих, никто не пострадал.