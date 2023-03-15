Посол РФ в США: любое применение американских вооружений и техники воспринимается как враждебное

Вашингтон, , 06:19 — REGNUM Представителей власти Соединённых Штатов Америки призвали прекратить спекуляции в медийном пространстве и полёты возле российских границ. Такое заявление опубликовал в своём телеграм-канале посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Анатолий Антонов United States Mission Geneva

Он подчеркнул, что «любые действия с применением американских вооружений и техники» будут восприниматься в России как откровенно враждебные». Посол напомнил, что ранее США отправили Украине продукцию военного назначения общей стоимостью 33 миллиарда долларов. В этом факте российская сторона видит намеренную эскалацию конфликта Штатами, и это «чревато прямым вооружённым конфликтом».

«Полагаем важным, чтобы линии коммуникации оставались открытыми. Россия не стремится к конфронтации и выступает за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран», — тем не менее, подчеркнул Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, он также заявил, что американские беспилотники собирают сведения, которые потом киевская армия использует для ударов по российской территории. Эту деятельность посол назвал недопустимой.