Вашингтон, 15 марта, 2023, 06:13 — ИА Регнум. Американские беспилотники собирают сведения, которые потом киевская армия использует для ударов по российской территории. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

United States Mission Geneva Анатолий Антонов

Дипломат акцентировал, что вызывает озабоченность такая недопустимая деятельность американцев в непосредственной близости от границ России. Он отметил, Штаты не скрывают, что беспилотники совершают такие полёты ежедневно.

«Что же они делают за тысячи километров от США? Ответ очевиден: занимаются сбором развединформации, которая впоследствии используется Киевом для нанесения ударов по ВС РФ», — резюмировал Анатолий Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, Антонов заверил журналистов, что истребители РФ не применяли оружия против беспилотного летательного аппарата MQ-9 США, который летал над Чёрным морем.