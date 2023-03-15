Вашингтон, 15 марта, 2023, 05:59 — ИА Регнум. США защитили обломки своего беспилотного летательного аппарата, находившегося в Чёрном море недалеко от Крыма с разведывательными целями. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN.

Defense.gov Джон Кирби

Он не стал объяснять, как именно представители Штатов защитили части устройства. Кирби подчеркнул, что аппарат принадлежит США.

«Разумеется, мы не хотим, чтобы обломки попали в чьи-либо руки, кроме наших», — сказал представитель Белого дома.

Он отказался «вдаваться в подробности» касательно мер защиты останков беспилотного летательного аппарата.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия не намерена вступать в конфронтацию с Соединёнными Штатами после инцидента с американским беспилотником, обнаруженным в Чёрном море, заявил ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Тем не менее в России этот инцидент рассматривают как провокацию, отметил он.