РИА Новости: испытания показали боевые возможности дешевых гоночных дронов-камикадзе

Москва, , 05:52 — REGNUM Испытания на передовой спецоперации показали, что дешевые гоночные дроны-камикадзе способны поражать технику противника кумулятивными снарядами. Об этом РИА Новости рассказали российские военнослужащие.

Дрон с огнеметом Adm-zheleznovodsk.ru

В ходе испытаний выяснилось, что дрон-камикадзе может оперативно доставить взрывчатку к дорогостоящей технике противника на линии фронта, не задействуя более дорогое вооружение.

Стоит такой «гонец» порядка 14 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, российские танки будут защищать с помощью специальных бронекомплектов. Такие дополнения уже поступают в подразделения ВС РФ.