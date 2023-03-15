Берлин, 15 марта, 2023, 05:41 — ИА Регнум. Важнейший рубеж обороны ВСУ в Артёмовске не устоял под натиском российских военных. Об этом написал в своём аккаунте Twitter корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

«Очередной украинский рубеж обороны в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. ИА REGNUM) рухнул, и российские силы вошли в северный промышленный квартал», — отметил Репке.

По его данным, российские военные получили в том числе доступ к заводу «Востокмаш», где президент Украины Владимир Зеленский в декабре 2022 года награждал военных ВСУ за успехи в обороне Артёмовска. Система укреплений возле завода могла бы стать основой для создания надёжных укреплений ВСУ внутри населённого пункта, а теперь украинским военным будет не на что опереться, также отметил Репке.

«Россияне могут двигаться вперед улица за улицей», — констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский лидер Владимир Зеленский на сайте своего офиса подтвердил, что намерен усилить оборону Артёмовска. Он высказался после того, как ознакомился с докладами о ситуации в городе. Обстановку в восточной части зоны соприкосновения украинский лидер назвал болезненной.