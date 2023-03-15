Американский военный Дрейвен резко раскритиковал заявление Пентагона об инциденте с БПЛА у Крыма

Вашингтон, , 05:38 — REGNUM Американский военный в отставке Ноктис Дрейвен раскритиковал заявление Минобороны США о якобы «столкновении» российского истребителя Су-27 с беспилотником MQ-9 в небе над Чёрным морем.

Небо. След самолета Desktopwallpapers.org.ua

Дрейвен назвал такие обвинения «безумной риторикой» и заверил, что российские лётчики не стали бы рисковать столкновением с беспилотником, а просто бы сбили его. Если бы хотели.

«Почему они продолжают говорить, что российский самолёт столкнулся с БПЛА? Зачем пилоту рисковать своей жизнью и самолетом ради беспилотного дрона? Эта риторика безумна и так легко опровергается», — написал ветеран ВС США в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, раненого солдата ВСУ в назидание и поучение нужно наградить медалью НАТО и портретом президента Украины Владимира Зеленского с мешками денег в руках. Такую «награду» предложил Дрейвен.