Москва, 15 марта, 2023, 05:23 — ИА Регнум. Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин пояснил, что поправки в закон «О гражданстве» предполагают лишение приобретенного гражданства России за измену родине и дискредитацию спецоперации.

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«Такие поправки есть. Связаны с нарушениями закона, изменой родине, с дискредитацией спецоперации. Вот такого рода вещи там предусмотрены», — цитирует РИА Новости Затулина.

Парламентарий добавил, что поправки уже поступили в комитет на рассмотрение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии внесли изменения в закон, позволяющие лишать гражданства тех, кто осуждён за экстремизм и находится за границей.