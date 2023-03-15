NASA: из США отправлена ракета-носитель с грузом для пополнения запасов МКС

Вашингтон, , 05:18 — REGNUM Ракета-носитель Falcon 9 была отправлена 14 марта с американского космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Она доставит на Международную космическую станцию (МКС) корабль Cargo Dragon с продовольствием, оборудованием и материалами для научных экспериментов. Запуск транслировало Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Старт ракеты Falcon 9 U.S. Air Force

Ракету-носитель отправили в космос в 20:30 по местному времени (03:30 мск). Ожидается, что стыковка Cargo Dragon с МКС состоится 16 марта. На борту судна находится более 2,8 тонн различных грузов.

Продовольствие и оборудование получат находящиеся на Международной космической станции астронавты NASA Фрэнк Рубио, Стивен Боуэн и Вуди Хобург, российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, а также представитель Объединенных Арабских Эмиратов Султан ан-Неяди.

Как сообщало ИА REGNUM, в проекте федерального бюджета США на 2024 год предусмотрены средства для создание тягача, который понадобится для затопления Международной космической станции (МКС). На эти цели будет выделено $180 млн.