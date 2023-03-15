The Hollywood Reporter: Тарантино написал сценарий для своего последнего десятого фильма

Вашингтон, , 04:58 — REGNUM Готов сценарий для киноленты «Кинокритик» (The Movie Critic), которую намерен снять американский режиссер Квентин Тарантино. The Hollywood Reporter сообщило, что фильм, скорее всего, станет последним у сценариста, так как ранее он заявлял о намерении создать не более десяти полнометражных картин.

Квентин Тарантино Иван Шилов © ИА REGNUM

В главной роли фильма будет сниматься женщина. По информации источников издания, кино будет посвящено американской журналистке, кинокритику Полине Кейл, умершей в 2001 году.

Начало съёмок запланировано на осень 2023 года, но пока контракт ни с одной киностудией не заключён.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2022 года стало известно о намерении Тарантино снять 8-серийный сериал. Постановщик ранее уже имел опыт создания сериалов: он снял два эпизода пятого сезона шоу о криминалистике «C. S. I. Место преступления» и одну серию «Скорой помощи».