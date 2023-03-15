Москва, 15 марта, 2023, 04:56 — ИА Регнум. Беспилотник MQ-9 Вооруженных сил США упал 14 марта в Чёрное море из-за собственного резкого маневрирования. При этом российские истребители с ним в контакт не вступали. Об этом заявили в Минобороны России.

U.S. Air Force Photo . Lt. Col. Leslie Pratt Беспилотник MQ-9 Reaper

Отмечается, что летательный аппарат был с выключенными транспондерами и направлялся в российскую сторону, нарушив границы района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО.

После обнаружения беспилотника в воздух подняли истребители из состава дежурных сил ПВО.

«В результате резкого маневрирования в районе 9:30 мск беспилотник MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и упал в воду», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, упавший в море американский БПЛА не имел вооружения, утверждает газета The New York Times.