Вице-спикер Госдумы просит Колокольцева обязать владельцев магазинов обеспечивать продавцов шокерами

Москва, , 04:50 — REGNUM Рост количества нападений на продавцов в магазинах может стать причиной того, что их вооружат электрошокерами и аэрозольными баллончиками. С соответствующей просьбой обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву заместитель председателя Госдумы РФ Борис Чернышов (ЛДПР). Министру отправлено официальное письмо.

Борис Чернышов Sherbec

«Полагаю целесообразным системно рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер по обеспечению безопасности продавцов, обязав владельцев продуктовых точек по запросу продавца предоставлять ему средства защиты, не требующие получения каких-либо специальных разрешений (электрошоковые, аэрозольные устройства и т.п.)», — предлагается в письме.

Чернышов подчеркнул, что сами владельцы торговых точек не заботятся о своих сотрудниках и экономят на обеспечении безопасности. Снабжать средствами защиты продавцов необходимо для того, чтобы предотвратить трагедии в результате нападений на них, отметил депутат. Наличие шокеров и баллончиков как минимум придаст работникам торговых точек уверенности, считает депутат.

Поводом для реализации своего предложения Чернышов назвал смерть 19-летней девушки после ножевого ранения, полученного в результате нападения покупателей алкогольного магазина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Уфе 4 марта на молодую продавщицу алкогольного магазина напал мужчина. Через несколько дней она скончалась от ранения.