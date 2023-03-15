Инсайдеры опубликовали почти 17 ГБ данных, украденных у разработчиков S. T. A. L. K. E. R. 2

Москва, , 04:25 — REGNUM Как и обещали, хакеры слили в сеть материалы ролевого шутера S. T. A. L. K. E. R. 2: Heart of Chornobyl. В общем доступе оказались 16,5 ГБ самых разных данных и артов, дизайн-документы, сотни кадров из игры на разных этапах разработки, модели, анимации и так далее. Если верить инсайдеру, то это только небольшая часть, которая у него есть. И он не собирается останавливаться.

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Авторы публикации описывают содержимое архива как подборку материалов, позволяющих изучить историю разработки и текущее состояние игры. Они, в частности, указывают, что разработчики используют наработки отменённого сиквела S. T. A. L. K. E. R. 2 от 2011 года.

Как сообщало ИА REGNUM, компания GSC Game World, являющаяся разработчиком компьютерной игры S. T. A. L. K. E. R. 2, отказалась выполнять ультиматум российских хакеров.